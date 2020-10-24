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"قنص وقذيفة هاون" تصيب جندياً وامرأة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-24T17:58:16+0000
"قنص وقذيفة هاون" تصيب جندياً وامرأة في ديالى

شفق نيوز/افاد مصدر امني بديالى، يوم السبت، بإصابة جندي وجرح امرأة بحادثين منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش استهدفوا عبر اسلحة القنص نقطة للجيش العراقي في قرية البو عواد شمالي ناحية العظيم، ( ٦٥كم شمال بعقوبة)، ما أسفر عن اصابة جندي بجروح، مبيناً أن "قوة من الجيش ردت عليهم ما اسفر عن تدمير كاميرا حرارية".

وأضاف المصدر، أن "تعزيزات امنية وصلت لمكان الهجوم وتمكنت من اجبار عناصر داعش على الانسحاب والهروب".

وفي تطور أمني منفصل، أصيبت امراة بجروح اثر سقوط قذيفة هاون في اطراف ناحية المنصورية، ( ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة) مركز محافظة ديالى، بحسب ماذكره المصدر الامني.

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