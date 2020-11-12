قنص شرطي بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس باصابة شرطي بنيران قناص في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية تابعة لشرطة الطوارئ في قرية "جلبي" في اطراف ناحية ابي صيدا بأسلحة قناص ما اسفر عن اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بالكامل.

واضاف المصدر ان قوات الشرطة المرابطة ردت على عناصر داعش واجبرتها على الفرار وان الموقف تحت السيطرة.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية وهجمات امنية مستمرة في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.