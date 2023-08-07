"قندهاري" ومسؤول تفخيخ بقبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، القاء القبض على قياديين اثنين بتنظيم "داعش" في كركوك.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واوضحت ان "المتهمين الاثنين كانا ينتميان الى عصابات داعش الارهابي احدهما كان مسؤول ما يسمى بالشرطة الاسلامية والمسؤول عن تفخيخ وتفجير منازل منتسبي الاجهزة الامنية، اما الاخر فقد اشترك في قتال قوات البيشمركة مرتدياً الزي القندهاري، ولدى التحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة والمعلومات اعترفوا صراحة قيامهم بهذه الجرائم".