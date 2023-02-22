قنبلة يدوية ورصاص حي ومخدرات.. ذي قار تصبح على حوادث أمنية

شفق نيوز / سجلت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، حوادث أمنية عدة أبرزها اندلاع مشاجرة داخل مقهى شعبي باستخدام الرصاص الحي، واعتقال متهم خطير بتجارة المخدرات، واستهداف منزل موظفي حكومي بقنبلة يدوية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شجاراً عنيفاً اندلع داخل مقهى شعبي بقضاء سيد دخيل شرق الناصرية، تطور من عراك بالأيدي إلى استخدام الرصاص داخل المقهى"، لافتاً إلى أن "طرفي المشاجرة موظف بوزارة الكهرباء وأب وأولاده الثلاثة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الطرفين، ونقلتهم لمركز الشرطة لأجل إكمال إجراءات التحقيق معهم".

من جانب آخر، اعتقلت قوة أمنية، متهماً خطيراً بتجارة المخدرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، إذ عثر بحوزته على 500 قرص مخدر نوع (كبتي)، بحسب المصدر، الذي أكد أن المتهم المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة (32) مخدرات.

في السياق، ذكر المصدر، أن "مجهولين استهدفوا برمانة يدوية منزل موظف حكومي في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، ما ادى إلى أضرار بعجلة وواجهة المنزل من دون إصابات تذكر".

في غضون ذلك، ألقت مفارز شعبة سيطرات اللواء التاسع لشرطة الطاقة القبض على متهم بتهريب النفط ومشتقاته وضبط عجلته نوع صهريج مُعَد للتهريب في محافظة البصرة.

وأوضحت مديرية شرطة الطاقة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نوع المخالفة كان عدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل، حيث صودرت العجلة وأودع المتهم بالتوقيف تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".