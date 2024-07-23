قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب بالداخلية جراء العبث بها داخل منزله في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بمقتل منتسب في وزارة الداخلية إثر انفجار قنبلة يدوية عليه جراء العبث بها داخل منزله الكائن في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه سُمِعَ دوي انفجار صادر من احد المنازل ضمن منطقة الملحانية في بغداد ليتم التوجه الى المكان، واتضح انفجار قنبلة يدوية اثناء العبث بها من قبل شخص داخل مرآب المنزل مما أسفر عن مقتله، والذي يعمل منتسبا في قوات الرد السريع بوزارة الداخلية.

وأضاف أنه تم استدعاء خبير المتفجرات بعد العثور على قنابل يدوية اخرى (رمانات) بالمرآب، وتم رفعها ورفع الجثة.