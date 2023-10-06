"قنبلة" وإطلاق نار وحالة انتحار في بغداد

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، يوم الجمعة، ثلاثة حوادث أمنية، تمثلت بانتحار رجل سبعيني، وإطلاق نار، واستهداف منزل بقنبلة محلية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً يبلغ من العمر 71 عاماً أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى نافذة بناية 105 شقة 802 ضمن مجمع بسماية، وبحسب إدعاء ذويه فإنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وحاول الانتحار بوقت سابق".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "منتسباً في وزارة الداخلية، أقدم على إطلاق النار على داره بواسطة سلاح نوع (جيسي) ضمن منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، وتقدم بشكوى ضد أخيه لوجود خلافات فيما بينهم، قبل أن يتم القبض عليه من قبل القوة الماسكة للأرض".

في غضون ذلك، لفت المصدر، إلى "تعرض منزل موظفة في وزارة العلوم والتكنلوجيا بواسطة رمي (بمبة) محلية الصنع زجاجية، تحمل مادة النفط الأبيض ضمن منطقة المهدية الثانية في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، دون إصابات تذكر، حيث طلبت الشكوى ضد ابن شقيقها لأسباب تحفظت عليها".