قنبلة صوتية ورضيع متروك وبث مسيء في ثلاث محافظات

شهدت بغداد ومحافظتي كركوك والمثنى، يوم الأحد، حوادث أمنية متفرقة، تمثلت بإلقاء القبض على متهم برمي رمانة صوتية شرقي العاصمة، والعثور على رضيع متروك، واعتقال شخص أساء إلى الذات الإلهية عبر "بث مباشر" في المحافظتين.

ففي بغداد، تمكنت مفارز قسم شرطة الأمين، بالاشتراك مع دوريات مركز شرطة الملعب والنجدة والقوة الماسكة للأرض، من إلقاء القبض على متهم بعد قيامه برمي رمانة صوتية على سطح أحد المنازل ضمن منطقة الحبيبية/ الاستكشافات شرقي العاصمة، عقب مطاردته.

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب عدة سرقات للدراجات النارية، فضلاً عن تورطه في "دكَّة عشائرية" وتعاطي المواد المخدرة، حيث تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي كركوك، أفاد مصدر محلي بالعثور على طفل حديث الولادة قرب جامع "صالح بهاء الدين" وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مواطنين عثروا على الرضيع المتروك وأبلغوا الجهات المختصة، التي نقلته إلى الجهات الصحية للتأكد من وضعه، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراء تركه.

أما في المثنى، فألقت مفارز قسم شرطة الوركاء القبض على شخص بعد إساءته إلى الذات الإلهية خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، عقب متابعة المحتوى وتحديد هويته. وأشارت الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (372/1) من قانون العقوبات.