قناص يهاجم رياضيين وينهي حياة أحدهم في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بمقتل شاب واصابة 2 اخرين برصاص قناص في إحدى القرى شمالي قضاء المقدادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً سقط ضحية واصيب 2 اخرين برصاص قناص استهدف مجموعة من الرياضيين في ساعة متاخرة ليلة امس خلال تسلمهم تجهيزات رياضية في ملعب كرة قدم، قرب منزل النائب السابق عبدالله الجبوري في اطراف قرية نوفل، (10 كم شمال قضاء المقدادية).

وأضاف، أن "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين، فيما اخلت الضحية والمصابين الى المستشفى".

وتعد مناطق شمالي المقدادية، ( 40 كم شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة)، من البؤر الساخنة لبقايا تنظيم "داعش" وتشهد حوادث وهجمات مستمرة لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.