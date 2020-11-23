قناص يصيب جنديين عراقيين شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قناصاً "ارهابياً" أصاب جنديين اثنين في قرية قرب قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 52 بالجيش العراقي تعرضت، مساء اليوم، الى نيران قناص ارهابي، في قرية بسطامي بناحية آمرلي في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين"، موضحاً أن "نيران القناص اصابت منتسبين اثنين من القوة العسكرية".

وأشار المصدر الى "نقل المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت قوة أمنية طوقاً على المكان لملاحقة القناص الذي لاذ بالفرار الى منطقة مجهولة".