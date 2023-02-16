قتل ثلاثة ارهابيين بينهم انتحاري وقناص يصيب جندياً شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد، يوم الخميس، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم، مشيرا الى أن القوات الأمنية قتلت مفرزة من ثلاثة "إرهابيين" أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، في حين أفاد مصدر أمني، بأن قناصا أصاب جنديا عراقيا في احد بساتين القضاء.

وقال اعلام عمليات بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات بغداد تمكنت من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث ارهابيين احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وأوضح أن "العملية النوعية هذه استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن القيادة ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية".

على الصعيد، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن جنديا أصيب برصاصة نتيجة تعرضه، اليوم، لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين، مشيرا الى نقل الجندي لمستشفى قريب لغرض تلقي العلاج.