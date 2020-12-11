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قناصة داعش توقع إصابتين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-11T16:34:00+0000
قناصة داعش توقع إصابتين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة بإصابة شخصين في هجوم لداعش بواسطة أسلحة قنص بأطراف ناحية جلولاء على بعد 70 كم شمال شرق بعقوبة. 

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "عناصر داعش أطلقت النار على قرية الاصلاح (15 كم شمال جلولاء) بأسلحة قنص ما ادى الى اصابة امرأة وشاب بجروح تم نقلهم على اثرها الى المستشفى".

واكد المصدر ان عناصر الحشد العشائري ردت على المهاجمين بفذائف الهاون واجبرتهم على الفرار. 

وتتعرض مناطق شمالي جلولاء منذ نحو ثلاث سنوات لهجمات وحوادث امنية بسبب الفراغ الامني وقلة التعزيزات الامنية.

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