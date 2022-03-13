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قلعوا الأبواب.. مجهولون يستولون على مبلغ مالي كبير من "خزانة" متجر جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-03-13T10:21:23+0000
قلعوا الأبواب.. مجهولون يستولون على مبلغ مالي كبير من "خزانة" متجر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بقيام مسلحين مجهولين بعملية سطو مسلح على أحد المتاجر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية سطو مسلح على متجر لبيع الدراجات النارية بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجناة دخلوا المتجر بعدما قلعوا أبواب السطح الرئيسة".

وأضاف المصدر، ان "الفاعلين قاموا بسرقة خزانة المتجر والتي تحوي على أكثر من 20 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار"، مبينا ان قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي قامت بتنفيذه".

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