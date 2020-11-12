قلة الاموال ترجئ تجريف "جزرات الارهاب" في نهر دجلة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الخميس، عن إرجاء خطط تجريف "الجزرات الوسطية" في نهر دجلة والممتدة من مدينة تكريت حتى قضاء سامراء جنوب شرقي المحافظة، والتي تعد "بؤراً ارهابية" تصدر الموت للمناطق المحيطة بذراع النهر.

وقال مدير ناحية دجلة "مكيشيفة" في المحافظة، طالب محمد العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطة امنية ولوجستية معدة من قبل الدوائر الامنية والبلديات والاجهزة الامنية ودوائر اخرى لتجريف جزرات في نهر دجلة تمتد من اطراف مدينة تكريت الى نهاية قضاء سامراء جنوب شرقي المحافظة"، لافتاً إلى أن "الخطة معطلة لعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة".

وأكد العيساوي أن "عناصر داعش اتخذت الجزرات الوسطية في نهر دجلة الممتدة بطول 15 كم بين مدينتي تكريت وسامراء بؤراً ومنطلقات لتنفيذ هجمات ارهابية خاطفة تستهدف المدنيين والنقاط الامنية"، مبيناً أن "وجود الادغال والاشجار الكثيفة في الجزرات جعلها مخابئ حصينة للإرهابيين".

وتقع ناحية دجلة "مكيشيفة" شمال العاصمة بغداد بمسافة 130 كم، وعلى مسافة 40 كم جنوب شرق تكريت، على الطريق الرابط بين سامراء وتكريت.

وشهدت هذه الناحية خلال العام الحالي عدة هجمات وحوادث اوقعت عشرات الضحايا من المدنيين وعناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية.