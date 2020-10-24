قطع جسر يؤدي إلى الخضراء بالكتل الكونكريتية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشروع قوات الأمن مساء السبت بغلق جسر على نهر دجلة يؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي غلق الجسر عشية احتجاجات مرتقبة دعا إليها ناشطون في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي غير المسبوق في العراق والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن شرعت بوضع الكتل الكونكريتية على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

والسنك أقرب جسر إلى ساحة التحرير، إذ لا يزال جسر الجمهورية المطل على التحرير مغلقاً منذ نحو عام بسبب تحول الساحة إلى موقع اعتصام مئات المتظاهرين.

وفي وقت سابق السبت، أصدرت قيادة عمليات بغداد، توجيهات بمنع حمل واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات.

وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.

كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.

ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.

وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.







