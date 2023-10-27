قطر.. حكم بإعدام ثمانية مسؤولين هنود سابقين بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

شفق نيوز/ كشف مصدر في الهند وآخر قطري، اليوم الجمعة، إن محكمة قطرية قضت بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية أمس الخميس بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميا عن التهم الموجهة إلى الثمانية الذين اعتقلوا في أغسطس 2022.

وفي الهند، قال مسؤول حكومي مطلع على موقف الدوحة إن السلطات القطرية اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقال المصدر المطلع بشأن القضية في قطر لرويترز إن الهنود الثمانية بوسعهم الاستئناف بشأن حكم الإعدام، مضيفا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل.

وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية القضية.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب التعليق على ما قاله المصدران.

كما لم تدل وزارة الخارجية القطرية برد بعد.

ولم يصدر رد حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء في القدس الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

ويأتي الحكم في الوقت الذي تحاول فيه الدوحة التفاوض مع حماس من أجل إطلاق سراح أكثر من 200 تم احتجازهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر في إسرائيل، التي تشن ضربات جوية على غزة ردا على ذلك.

ويمكن أن تصبح قضية الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقالت الحكومة الهندية أمس الخميس إنها "صدمت بشدة" من الحكم، مضيفة أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية".

وقالت نيودلهي إنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية".

وقالت في بيان أمس الخميس "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".

وحث جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، الحكومة الهندية أمس الخميس على "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.