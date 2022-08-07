قضية جبلة.. السجن 15 عاما لـ3 ضباط ابادوا عائلة كاملة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الأحد، حكماً بالسجن 15 عاما لـ3 ضباط أدينوا بتنفيذ مجزرة بحق عائلة كاملة في ناحية جبلة.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات بابل ادانت 3 ضباط وحكمت عليهم بالسجن 15 عاماً"، مشيراً الى أنها "قامت بإعلان براءة عشرة من منتسبي الشرطة بنفس القضية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد (2 / 1 / 2022)، تفاصيل جديدة عن مجزرة جبلة في محافظة بابل، التي راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وقال رئيس الخلية، اللواء سعد معن، في تصريح لقناة العراقية شبه الرسمية، إن "بيان وزارة الداخلية حول جريمة جبلة، كان أولياً ودون تفاصيل جزئية".

وأضاف معن، أن "ما حدث كان جريمة، واستخدام مفرط للقوة"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي وصلت للجهات المعنية، كانت تشير بوجود اثنين من الإرهابيين في بيت الضحية، لكنها لم تكن دقيقة".

ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني، إلى أن "الجريمة، أدت إلى مقتل 12 طفلاً داخل منزل الضحية".