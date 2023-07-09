قضية الطفلة المعنفة.. قوة مشتركة تطيح بالزوجين "العضاضين" في النجف

شفق نيوز / اعتقلت قوة أمنية مشتركة، يوم الأحد، زوجين أقدما على تعنيف طفلة حتى الموت في محافظة النجف.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من الشرطة وخلية الصقور ومكتب مكافحة إجرام الكوفة، وبإشراف قائد شرطة النجف اللواء محمد السلطاني، تمكنت من القبض على زوجين أقدما على قتل بنت الزوجة من زواج سابق، بعد أن تعاقبا على تعنيفها حتى فارقت الحياة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية أمضت يومين من العمل الشاق بتعقب الجناة إلى أن أطاحت بهما في شارع الرسول وسط مدينة النجف القديمة".

وكان مصدر طبي بمحافظة النجف، أفاد يوم الجمعة الماضي، باستقبال مستشفى الفرات الأوسط، طفلة عمرها عامان، متوفية نتيجة تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية، من قبل شخصين مجهولين.

بحسب المصدر، أثبت التقرير الطبي، أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة العض في أنحاء جسدها كافة، وتكسر أضلاعها، فضلاً عن تعرضها لكدمات في أنحاء جسدها.