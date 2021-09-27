قضى بظروف غامضة.. العثور على جثة مواطن تركي وسط النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مواطن تركي الجنسية وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة مواطن تركي الجنسية داخل أحد المعامل في قضاء الكوفة وسط المحافظة، قضى بظروف غامضة".

وبين أن "الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية بشأنها، بعد استحصال الموافقات القضائية بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو نقلها إلى العاصمة بغداد لإجراء التحقيقات الطبية".

وتابع المصدر، أن "الترجيحات الأولية تشير إلى المواطن أن التركي اقدم على الانتحار داخل المعمل الذي يعمل فيه باستخدام مواد سامة".