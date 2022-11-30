قضى بظروف غامضة.. العثور على جثة الطالب "الأول" على كركوك (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاربعاء، بالعثور على جثة شاب مقتولاً بظروف غامضة، مبينا ان الضحية هو الأول في الدراسة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة أحمد آزاد، الأول في الدراسة الكوردية بالصف السادس الاعدادي الفرع الأدبي، وكان قد خرج أمس من البيت حاملا مبلغا لشراء جهاز إلكتروني".

وبين ان "الجثة بدت عليها اثار إطلاقات نارية في الصدر، وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي، كما جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومنفذيها".

وقال والد الضحية انهم عثروا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وهو 500 دولار اضافة الى هاتفه النقال حيث لم تتم سرقتها منه.

واشار الى ان نجله كان قد حصل على هدية عبارة عن 2600 دولار من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني كمكافأة له على تفوقه الدراسي قبل شهرين من الآن.

واضاف ان الأسرة ما تزال تحتفظ بالهدية التي حصل عليها نجلهم.

وحقق أحمد آزاد معدل 97.57 في الامتحانات الوزارية النهائية للعام الدارسي 2021-2022 وتم قبوله في كلية القانون بإقليم كوردستان.