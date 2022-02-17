قضى بضربة جوية.. خلية الأمن تكشف هوية مساعد "والي الأنبار" ومنصبه

شفق نيوز / كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن هوية مساعد "والي الأنبار" الذي قضى بضربة جوية بوقت سابق من يوم الخميس.

وكانت الخلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل ما يسمى والي الأنبار "الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران) المكنى (ابو ملوكة) مع أحد مساعديه، بضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي، على عجلة كان يستقلها في صحراء الرطبة غربي المحافظة".

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، معرفة هوية "الإرهابي الثاني الذي قتل مع الإرهابي المكنى (أبو ملوكة) في ضربة جوية هذا اليوم في الأنبار".

وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أن "الإرهابي الثاني يدعى (أبو زيد المحلاوي)، شغل منصب ما يسمى آمر مفارز قاطع هيت، وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن (أحمد عبد الواحد اللامي) آمر لواء ٢٩، الذي استشهد في قضاء هيت العام الماضي".