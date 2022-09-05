قضى باطلاقات نارية وظروف غامضة.. العثور على جثة شاب "أصم" شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بالعثور على جثة شاب "أصم" مقتولا بظروف غامضة في اطراف ناحية قزانية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شاب عشريني (اصم) قضى على يد امرأة بين منطقة كرز الدين ومركز قزانية بسبب مشاكل جنائية واجتماعية".

وبين أن "الضحية صاحب سوابق جنائية وسبق أن قتل قريبه وزوج شقيقته وأن أسباب الجريمة تعود لخلافات بين الشاب وبين عائلة في أطراف قزانية".

واكد المصدر ان "اسباب الحادث هي عدم التزام الشاب الأصم باتفاق عشائري واجتماعي يقضي بعدم اقترابه من احد المنازل في أطراف قزانية بسبب المشاكل بينه وبين أصحاب المنزل والتي تعود لخلافات قديمة الا انه لم يلتزم باي اتفاق عشائري أو اجتماعي بالابتعاد عن المنزل".

وأضاف، ان "الضحية لقي مصرعه على يد أصحاب المنزل باطلاقات نارية فيما سجلت الجريمة ضد امرأة"، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق الأمني".