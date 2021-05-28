قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار"

شفق نيوز/ حمل قائممقام المجر الكبير جنوبي ميسان، أحمد عباس، قيادة عمليات سومر مسؤولية النزاع الذي اندلع مساء يوم الجمعة وتسبب بمقتل طفل جراء خلاف على ألف دينار.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، "نحمل قيادة عمليات سومر مسؤولية تطور النزاع، حيث استمر أكثر من ساعة وراح ضحيته من راح وحرق من حرق، علما اننا ابلغناهم قبل أيام بضرورة تجهيز قوة ردع عاجلة لأي نزاع قد يحصل في القضاء".

وأضاف، "لدينا 30 شرطيا فقط في القضاء، وهؤلاء يحملون أسلحة بسيطة لا يمكنهم التدخل لحل أي نزاع، علما ان القيادات الأمنية ارسلت لنا قوات من الجيش وهي لم تحل اي نزاع حتى أو تسيطر عليه".

وطالب عباس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بضرورة التدخل شخصيا وفرض هيبة الدولة في القضاء والمحافظة، ومعاقبة القيادات الأمنية التي تسببت بتطور هذا الحادث".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر أمني، بمقتل طفل إثر نزاع عشائري اندلع بسبب "ألف دينار" في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء المجر بميسان أسفر عن مقتل طفل وإصابة امرأة وحرق 4 منازل".

واوضح أن " النزاع سببه خلاف على ألف دينار"، دون مزيد من التفاصيل.