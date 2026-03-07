قصف يستهدف مناطق قرب الحدود العراقية الإيرانية (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتعرض مناطق جنوب محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية للاستهداف.

وأظهر تسجيل مصور تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، لحظة قصف المناطق الحدودية الإيرانية القريبة على قضاء الفاو وتحديداً في منطقة الگصبة، بحسب ما وثقه صيادون.

وتعرضت محافظة البصرة ليل الجمعة – السبت لاستهدافات طالت شركة توتال الفرنسية في حقل أرطاوي بالرميلة الشمالية، وكذلك شركة هاليبرتون الأميركية العاملة بمجال النفط في منطقة البرجسية.

كما أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بإعفاء مدير استخبارات البصرة العميد أياد البهادلي وتسنم اللواء أيمن محمد مهامه على خلفية استهداف راداراً في قيادة عمليات البصرة قبل أيام بطائرة مسيرة.

وتأتي هذه الاستهدافات في وقت هددت فيه تنسيقية الفصائل العراقية، مساء أمس الجمعة، بأن أي استهداف لضاحية بيروت الجنوبية، سيدفعها لضرب السفارات والشركات الأميركية في العراق والمنطقة.

كما أن الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار، كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.