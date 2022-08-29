قصف يستهدف منزلاً في مخيم مخمور.. صور

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين، بوقوع قصف على مخيم في قضاء مخمور الفاصل بين محافظتي نينوى وأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القصف نُفذ بطائرة مسيرة يعتقد أنها تركية، استهدف منزلا داخل المخيم".

وأضاف "بحسب المعلومات الأولية، فإن المنزل كان يتواجد فيه عناصر من حزب العمال الكوردستاني، وإن القصف تسبب بوقوع جرحى.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.