قصف يستهدف محيط السفارة الامريكية ببغداد والـC-RAM تفشل بإبعاد صاروخين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتعرض محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، لقصف صاروخي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القصف تم عبر صاروخي كاتيوشا.

وأضاف أن منظومة الدفاع الصاروخي "C-RAM" فشلت في إبعاد الصاروخين، كما أن عدداً من شظايا المنظومة سقطت على عدد من العجلات المدنية ومنزل ضمن مقتربات منطقة المنصور.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ انتهاء مباحثات الانسحاب الامريكي من العراق، والتي تمت بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران من قبل الجانب الأمريكي.