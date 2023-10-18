قصف يستهدف قاعدة عسكريةأمريكية في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قصفاً استهدف مطارا عسكريا تقطنه قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن مطار حرير العسكري في محافظة اربيل تعرض، ظهر اليوم، للقصف بطائرة مسيرة.

وأوضح المصدر، أن القصف استهدف قوات أمريكية تتمركز في المطار، مشيراً إلى أن "الأضرار مازالت غير واضحة حتى الآن".

وفي السياق، أعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "تشكيل الوارثيّن - غرفة عمليات إسناد طوفان الأقصى"، مسؤوليتها عن عملية القصف.

وقالت في بيان بثته عبر شبكة الإنترنت، إنه ضمن عمليات إسناد طوفان الاقصى، نعلن استهداف "قاعدة الاحتلال الامريكي في شمال العراق - قاعدة الحرير- بطائرة مسيرة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء".

وصباح اليوم، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الجيش الأميركي أحبط هجوما استهدف قاعدة عين الاسد في الانبار غربي البلاد، باستخدام طائرات مسيرة.

ويأتي هذا التطور بعد تظاهرات ليلية صاخبة شهدتها مدنا عراقية تنديدا بالقصف الاسرائيلي على مستشفى بغزة، وتهديدات أطلقتها بعض فصائل المقاومة باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد.

ورفعت واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات "تدعمها إيران" في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.

وكان البيت الأبيض قال الاثنين الماضي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا الجهود المبذولة لمنع توسع الصراع في غزة.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.