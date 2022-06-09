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قصف يستهدف قاعدة زليكان التركية في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-06-09T18:48:19+0000
قصف يستهدف قاعدة زليكان التركية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد  محمد أمين مدير ناحية زليكان شمال شرقي الموصل، مساء الخميس، بتعرض معسكر زيلكان الذي تتواجد فيه القوات التركية إلى قصف صاروخي.

وذكر أمين، لوكالة شفق نيوز، أن "المعسكر استهدف بصاروخين الأول وقع بالقرب من قرية كويكان، والثانية في محيط المعسكر، دون وقوع أي خسائر بشرية تذكر".

وتعرضت قاعدة زليكان، التي تعتبر ثكنة عسكرية للقوات التركية في قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى هجمات صاروخية عدة.

وتتواجد القوات التركية في هذا المعسكر، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وأنقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

 

 

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