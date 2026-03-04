قصف يستهدف عجلة للحشد الشعبي في بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض عجلة تابعة للحشد الشعبي لاستهداف في محافظة بابل وسط العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة استهدفت عجلة نوع (لاندكروزر) تابعة للحشد الشعبي أمام منطقة أبو لوكة في ناحية الإسكندرية".

وأشار المصدر إلى وجود معلومات أولية عن سقوط جرحى في الاستهداف، فيما أظهر مقطع فيديو متداول تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، اشتعال النيران في سيارة وسط تجمع لعدد من الأشخاص حولها، دون أي يصدر بيان رسمي حول الحادث حتى الآن.

ومنذ اندلاع الهجمات الجوية بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى منذ مطلع الأسبوع الجاري، تتعرض قطعات الحشد الشعبي لغارات جوية بطائرات مسيرة خلفت عدداً من الضحايا والمصابين.