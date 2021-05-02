قصف مدفعي يدمر أوكاراً لداعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمني في صلاح الدين، اليوم الاحد، بتدمير 3 اوكار لداعش بقصف مدفعي شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر وهو قيادي في الحشد الشعبي لوكالة شفق نيوز، إن "مدفعية الحشد بطرية 501 تمكنت وخلال ضربات متقنة من تدمير 3 اوكار لدعش في اطراف قاطع الزركة قرب قرية"زنجيلي" الواقعة على طريق تكريت- طوزخرماتو بعد التعرضات التي شهدتها خلال اليومين الماضيين".

واوضح المصدر ان "استهداف المناطق الاستراتيجية شرقي صلاح الدين بهجمات ليلية يعود لصعوبة تطهير مناطق في قاطع الزركة الحدودي بين 3 محافظات (كركوك- ديالى – صلاح الدين) من الجماعات الارهابية بسبب كثافة الادغال ومساحاتها الشاسعة الممتدة من ناحية الزاب في كركوك وصولا الى حدود ديالى وبمساحة اكثر من 100 كم2".

ونوه الى ان "القوات الامريكية وبكل ما تملك من امكانات وقدرات عسكرية فشلت في تطهير "الزركة" ابان وجودها في العراق قبل عام 2012".

وتتعرض مناطق ديالى وصلاح الدين لهجمات ليلية مستمرة في رمضان يطلق عليها تنظيم داعش غزوات رمضان والتي اوقعت عدد من الضحايا والجرحى.