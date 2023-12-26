قصف يطال معسكراً لـ"النجباء" في واسط والبنتاغون يتبنى شن 3 هجمات على "كتائب حزب الله" في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بتعرض معسكر لحركة النجباء احدى الفصائل الشيعية لقصف جوي مجهول، في حين أعلن "البنتاغون" تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف طال معسكراً للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".

ولم ترد اية معلومات حول سقوط إصابات او ضحايا، حتى الآن.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، رداً على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".

واضاف أوستن، أن "الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم، كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة".

وتابع أوستن، "الرئيس بايدن وأنا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ونؤكد انه لا توجد أولوية أعلى، وبينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا.