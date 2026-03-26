قصف "مجهول" يستهدف مطاراً عسكرياً "خارج الخدمة" غربي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض منشأة عسكرية مهجورة في عمق صحراء الأنبار إلى قصف جوي مجهول المصدر، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مطاراً عسكرياً كان مخصصاً سابقاً لتصنيع الطائرات المسيرة، ويقع خلف مقر اللواء الـ 79 على بعد نحو 90 كيلومتراً شرق قضاء الرطبة، تعرض لضربة جوية غامضة".

وأوضح أن "المطار المستهدف متروك منذ فترة طويلة ولا يشهد أي نشاط بشري أو عسكري حالياً"، مؤكداً أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تُذكر جراء خلو الموقع من المعدات والأشخاص.