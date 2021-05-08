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قصف قاعدة عين الأسد غربي العراق بواسطة طائرة مسيرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T03:58:27+0000
قصف قاعدة عين الأسد غربي العراق بواسطة طائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، إلى استهداف عبر طائرة مسيرة مفخخة انفجرت داخل القاعدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة انفجرت بالقرب من إحدى مقار الجيش العراقي في القاعدة، ولم تسفر عن أية خسائر بشرية او مادية". 

وبين المصدر، قائلاً "القوات المتمركزة داخل القاعدة، نفذت عددا من الإجراءات المشددة بعد انفجار الطائرة، تمثل بانتشار أمني مكثف بالمناطق المحيطة بالقاعدة، وغلق الطرق المؤدية إليها بشكل كامل، فضلا على تعزيز القطعات المرابطة بالمناطق الصحراوية القريبة منها، بعناصر أخرى".

تتمة..

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