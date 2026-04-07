قصف صاروخي يهز نصف بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بدوي انفجارات عنيفة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ومعلومات أولية تفيد بوجود قصف صاروخي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الأصوات التي سُمعت في جانب الكرخ من العاصمة بغداد يُرجح أنها ناجمة عن صواريخ.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت بعمليات البحث والتحري لتحديد مكان سقوط هذه الصواريخ.

في السياق، أبلغ شهود عيان، الوكالة، بأن دوي الانفجارات رافقها إطلاق نار كثيف، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، فضلا عن تفعيل منظومة (سي رام) التابعة للسفارة الأميركية.