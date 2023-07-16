قصف صاروخي يستهدف مقر حزب الدعوة العام في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بتعرض مقر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي العام في النجف الى قصف صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر مجهولة استهدفت فجر اليوم مقر حزب الدعوة العام في النجف بصاروخ قاذفة".

يأتي هذا بعد ان أقدم أنصار التيار الصدري، على إغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة الإسلامية في مناطق وسط وجنوب العراق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر.