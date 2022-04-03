وقع قرب البيشمركة.. قصف صاروخي يستهدف معسكراً للقوات التركية في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتعرض محيط قاعدة زليكان التركي شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لقصف صاروخي هو الثاني خلال ايام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاروخين استهدفا معسكر زليكان التركي وقعا بالقرب من اللواء ١١٢ لقوات البيشمركة.

وأوضح المصدر، أن اللواء 112 التابع لقوات البيشمركة يتمركز فوق جبل بعيشة بالقرب من قاعدة زيلكان التي تتواجد في القوات التركية.

وأشار المصدر الامني، إلى أن الانباء الاولية تفيد بأن الاطلاق كان من محيط قضاء تلكيف، دون أن تتوفر نتائج عن القصف او ماتسبب به حتى الآن.

والثلاثاء الماضي، تعرض محيط قاعدة زليكان لقصف تم عبر ثلاثة صواريخ، سقطت بالقرب من القاعدة وبالقرب من قرية جيبران القريبة موقع الحادث من دون وقوع أضرار تذكر.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.