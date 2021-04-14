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قصف صاروخي يستهدف معسكراً يتواجد فيه جنود أتراك في محافظة نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-04-14T18:55:44+0000
قصف صاروخي يستهدف معسكراً يتواجد فيه جنود أتراك في محافظة نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بتعرض معسكر يتواجد فيه الجيش التركي لقصف صاروخي، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن إصابة أحد المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

وأضاف أن الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مشيراً إلى أن مصدر الصواريخ ما زال مجهولاً.

فيما أشار مصدر امني، في تصريح لشفق نيوز، الى ان المعسكر تعرض لهجوم بثلاثة صواريخ اطلقت من منطقة الشلالات في نينوى، مبينا أن المعسكر الذي يتواجد فيه الجيش التركي والقوات العراقية.

واكد المصدر ان احد الصواريخ وقع على قرية كودات القريبة من المعسكر وادى الى جرح امرأة.

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