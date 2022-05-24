هجوم يستهدف قاعدة "فيكتوري" في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الثلاثاء، بتعرض قاعدة فيكتوري الواقعة في مطار بغداد الدولي لهجوم لم تعرف طبيعته بعد.

وتقع القاعدة في مجمع المطار، وتعرضت لعدة مرات لهجمات صاروخية، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن محيط القاعدة تعرض لقصف إما بصواريخ أو طائرة مسيرة، وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار.

ومنذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أمريكية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.

ولا يتم تبني تلك الهجمات عادةً، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب مراراً بانسحاب كامل القوات الأمريكية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلن العراق رسميا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. وسيبقى نحو 2500 جندي أمريكي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

وتقدم هذه القوات المشورة والتدريب منذ صيف 2020 للقوات العراقية، فيما غادرت غالبية القوات الأمريكية التي أرسلت الى العراق عام 2014 كجزء من التحالف الدولي في عهد دونالد ترامب.