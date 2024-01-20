قصف صاروخي يطال محيط قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بشن قصف صاروخي استهدف محيط قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 5 الصواريخ سقطت بمحيط القاعدة، وحسب المعلومات فإن مكان الانطلاق من ناحية البغدادي.

هذا ولم ترد تفاصيل اخرى حول قصف القاعدة التي تتمركز بها قوات من التحالف الدولي.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).

وتسعى الحكومة العراقية إلى جدولة وجود قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، و إنهاء مهام عملها في البلاد، حسبما صرّح بذلك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة.