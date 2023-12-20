قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الأربعاء، بتعرض محيط قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استهدف محيط القاعدة التي تتمركز بها قوات للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بصاروخين فجر اليوم وقعا بمنطقة صحراوية نائية.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن اية اصابات او خسائر مادية بين صفوف القوات المتواجدة في القاعدة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل دحره.