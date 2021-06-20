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قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-20T10:38:23+0000
قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني من داخل قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، اليوم الأحد، باستهداف القاعدة عبر صاروخ محلي الصنع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاعدة تعرضت لاستهداف عبر صاروخ محلي الصنع، لم يصل إلى القاعدة حتى، ولم يسفر عن اي خسائر بشرية او مادية". 

وأشار المصدر، إلى أن "بعد الاطلاع على منظومة كاميرات المراقبة القريبة من القاعدة، تبين بأن الصاروخ أطلقه أحد الارهابيين وكان يستقل عجلة بيك اب".

وأكد المصدر، بأن "تم تعميم نوع العجلة ولونها على القوات الأمنية، كونها لم تكن تحتوي على لوحات تسجيل، وما تزال قوات الأمن تبحث عنها".

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