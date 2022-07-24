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قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة زليكان التركية في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T17:59:15+0000
قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة زليكان التركية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض محيط قاعدة زليكان التي تتواجد فيها القوات التركية إلى قصف صاروخي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القصف تم عبر صاروخ نوع غراد، دون وقوع أي خسائر تذكر".

وتعرضت قاعدة زليكان، التي تعتبر ثكنة عسكرية للقوات التركية في قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، مؤخراً، إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها أمس الأول، وتبنى الهجوم فصيل شيعي عراقي.

وتتواجد القوات التركية في هذا المعسكر، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وأنقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

ويأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في زاخو في إقليم كوردستان لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأودى بحياة تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.

من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الخارجية إن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعية العراق "ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".

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