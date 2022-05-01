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قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T17:54:18+0000
قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل
قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل

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