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قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل
Category: أمـن
Date: 2022-05-01T17:54:18+0000
قصف صاروخي يستهدف قضاء خبات في أربيل
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