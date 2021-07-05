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قصف صاروخي يستهدف "عين الأسد" غربي العراق والتحالف الدولي يعلق

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T12:26:07+0000
قصف صاروخي يستهدف "عين الأسد" غربي العراق والتحالف الدولي يعلق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "باستهداف قاعدة عين الاسد بصاروخ كاتيوشا ظهر اليوم دون اصابات تذكر" .

من جانبه علق التحالف الدولي على الحادث، مشيراً في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إلى سقوط 3 صواريخ في محيط القاعدة دون إصابات.

وقال إن التقرير الأولي يظهر أن القاعدة تعرضت عند الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي لثلاثة صواريخ، سقطت على محيط القاعدة.

وبين أنه لا توجد إصابات، ويتم حالياً تقييم الأضرار.  

يذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق، تعرضت، في الثامن من نيسان الماضي، لهجوم بـ24  صاروخاً.

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