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قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-24T11:54:59+0000
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "باستهداف قاعدة عين الاسد بصاروخي كاتيوشا ظهر اليوم"، مشيراً إلى أن "الصاروخين سقطا بالقرب من حي المؤسسة في منطقة البغدادي الشرقية ضمن مقتربات القاعدة دون اي خسائر بشرية".

من جانبه قال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطري العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن صاروخاً انطلق نحو قاعدة عين الأسد الجوية، لكنه سقط بالقرب من منازل المواطنين في منطقة المؤسسة شرق ناحية البغدادي، موضحاً أن سقوطه لم يسفر عن اي خسائر بشرية.

وأشار العبيدي، إلى أن "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث"، مشدداً على أن هذه الاعمال "مرفوضة".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، في الثامن من نيسان الماضي، إحباط هجوم بـ24  صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق.

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