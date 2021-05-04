قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية، لقصف صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاروخي كاتيوشا استهدفا قاعدة عين الاسد، تم إطلاقهما من منصة ضمن قاطع لواء ٢٩ من الجيش العراقي، في منطقة البيادر جنوب القاعدة وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين قضاء هيت وناحية البغدادي.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم حصول إصابات بشرية.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في ساحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر بشرية أو مادية.

ويوم أمس الاثنين، كشفت خلية الإعلام الأمني عن تعرض قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، لقصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا، انطلقت من منطقة الناي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

ويوم أمس الأول الأحد، تم استهدف مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة للجنود الأميركيين غربي العاصمة العراقية، بصاروخي كاتيوشا دون إصابات.