قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد بالانبار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بأن محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار غربي العراق تعرض إلى قصف صاروخي.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل في تصريحه لوكالة شفق نيوز.

بدورها تبنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق "فصيل المقاومة الدولية"، الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وقالت المقاومة في بيان لم يتسن لوكالة شفق نيوز، التأكد من صحته أن فصيله الدولي "تمكن من إستهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين من طراز غراد 122 ملم و تم اصابة الهدف بدقة عالية".

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع 2020.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية بالبلاد.