قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الاثنين- الثلاثاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تم بصاروخين، حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة، تحديداً عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الارهاب، والأخر قرب مدرج في المطار المدني،

كما لفت المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.