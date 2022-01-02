قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية ضمن محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية ثكنة لها، التابع لناحية بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل، تعرض مساء اليوم، إلى قصف بصواريخ عدة".

وأوضح المصدر، أن "ثلاثة صواريخ طالت أيضا منطقة سكنية ما بين قضاء شيخان ومجمع مهتي شمال القاعدة"، مضيفا أن "صوت الصواريخ أثار هلعًا وخوفاً لدى أهالي القضاء".

ولفت إلى أن "صاروخين طالا قرية محمودية القريبة من القاعدة دون سقوط خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن في نينوى، مستنفرة وتبحث عن منصات الإطلاق في أطراف الموصل الشمالية".

ونوه المصدر، في وقت لاحق، إلى أن "عجلة نوع كيا تم استخدامها لإطلاق الصواريخ، بالقرب من قرية عمر قابجي ضمن ناحية بعشيقة، وجرى حرقها بعد تنفيذ العملية".