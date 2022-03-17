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قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

Category: أمـن

Date: 2022-03-17T18:50:27+0000
قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، باستهداف قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين بقصف صاروخي انطلق من محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة صواريخ على الاقل انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، سقطت في الجناح الشمالي لقاعدة بلد".

وأشار إلى أنه "القصف ألحق أضراراً مادية دون تسجيل إصاباة بشرية".

وتتعرض قاعدة بلد الجوية لهجمات بين وقت وآخر وكان آخرها في 15 كانون الثاني/ يناير 2022، حيث أعلنت خلية الإعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاث طائرات مسيرة تقترب، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن الطائرات "تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

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