قصف صاروخي يستهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة التاجي شمال العاصمة لاستهداف بعدد من الصواريخ.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن استهداف قاعدة التاجي كان عبر ثلاثة صواريخ انطلقت من أحد المناطق الواقعة شرق بغداد.

ويأتي هذا الاستهداف تزامناً مع هجومات مماثلة في عدد من المحافظات خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد حوادث الاستهداف بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مع اتساع المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، تبنّت فصائل عراقية متحالفة مع طهران، تعمل تحت مسميات "المقاومة الإسلامية"، تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تصفه بـ"القواعد الأميركية" داخل العراق وفي المنطقة منذ بدء التصعيد، فيما أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة اعتراض مسيّرات أو وقوع انفجارات قرب مواقع حساسة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.